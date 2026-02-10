"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

Le contraste entre la situation à Anderlecht et à l'Union a rarement été si grand que ces derniers mois. Une certaine ironie dans le cas de David Hubert, même si ce dernier n'affiche aucune rancoeur.

Il y a un an, pratiquement jour pour jour, David Hubert qualifiait Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique en partageant sur le terrain de l'Antwerp après la victoire 1-0 au match aller. L'histoire est connue : Hubert n'aura pas la chance de prendre place sur le banc lors de cette finale. Viré le lendemain d'une victoire 3-0 contre le Cercle, il avait dû céder sa place la mort dans l'âme à Besnik Hasi.

Cette semaine, le Sporting est dans une bien plus fâcheuse posture avant son déplacement au Bosuil. De son côté, Hubert dispose de conditions de travail bien plus apaisées à l'Union, qu'il compte bien à son tour mener jusqu'au Stade Roi Baudouin.

L'instabilité continue au Sporting

"Le fait de ne pas avoir coaché cette finale avec Anderlecht n'est pas une motivation supplémentaire aujourd'hui. Je suis toujours motivé, peu importe le match : que ce soit en championnat, en Coupe ou en Europe", tempère-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

La situation à Saint-Guidon ne le laisse pas insensible pour autant : "Ce qui arrive là-bas est navrant pour le football belge. Car Anderlecht reste un club important pour l'attractivité de notre compétition. Je ne dirais pas que je l'avais pressenti, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Je ne vais pas commenter davantage car ce qui se passe là-bas ne me regarde plus. J'ai les yeux rivés sur l'Union, où je suis content d'être. Même très content d'être".

Lire aussi… Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union›

En ce qui le concerne lui et l'Union, tout reste à faire contre Charleroi après le 0-0 de l'aller. Et pour cette manche retour au Stade Marien, il ne pourra pas compter sur un noyau au complet. Outre les trois absents attendus, une quatrième défection est venue s'ajouter à la liste.