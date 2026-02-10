"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

Le contraste entre la situation à Anderlecht et à l'Union a rarement été si grand que ces derniers mois. Une certaine ironie dans le cas de David Hubert, même si ce dernier n'affiche aucune rancoeur.

Il y a un an, pratiquement jour pour jour, David Hubert qualifiait Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique en partageant sur le terrain de l'Antwerp après la victoire 1-0 au match aller. L'histoire est connue : Hubert n'aura pas la chance de prendre place sur le banc lors de cette finale. Viré le lendemain d'une victoire 3-0 contre le Cercle, il avait dû céder sa place la mort dans l'âme à Besnik Hasi.

Cette semaine, le Sporting est dans une bien plus fâcheuse posture avant son déplacement au Bosuil. De son côté, Hubert dispose de conditions de travail bien plus apaisées à l'Union, qu'il compte bien à son tour mener jusqu'au Stade Roi Baudouin.

L'instabilité continue au Sporting

"Le fait de ne pas avoir coaché cette finale avec Anderlecht n'est pas une motivation supplémentaire aujourd'hui. Je suis toujours motivé, peu importe le match : que ce soit en championnat, en Coupe ou en Europe", tempère-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

La situation à Saint-Guidon ne le laisse pas insensible pour autant : "Ce qui arrive là-bas est navrant pour le football belge. Car Anderlecht reste un club important pour l'attractivité de notre compétition. Je ne dirais pas que je l'avais pressenti, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Je ne vais pas commenter davantage car ce qui se passe là-bas ne me regarde plus. J'ai les yeux rivés sur l'Union, où je suis content d'être. Même très content d'être".

Lire aussi… Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union
En ce qui le concerne lui et l'Union, tout reste à faire contre Charleroi après le 0-0 de l'aller. Et pour cette manche retour au Stade Marien, il ne pourra pas compter sur un noyau au complet. Outre les trois absents attendus, une quatrième défection est venue s'ajouter à la liste.

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

20:00
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
1
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

14:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Henry

18:20
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

13:31
1
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait Analyse

11:40
Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

11:20
La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

14:00
Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

13:00
Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

12:30
1
Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

12:00
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

07:00
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
3
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

07:20
Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

09:30
Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

09:00
Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

22:30
4

