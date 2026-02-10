Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Nilson Angulo a un copieux programme de découverte en Premier League. Après Arsenal, il va défier Liverpool.

Son transfert en Angleterre à plus de 17 millions d'euros en avait surpris plus d'un. A Sunderland aussi, les supporters ont été pris de court : très peu pouvaient se targuer de connaître ce petit ailier équatorien actif en Pro League et recruté en dernière minute pour pallier au départ de Simon Adingra à Monaco.

Cinq jours après son transfert surprise, Angulo était déjà repris dans la sélection pour la première fois à l'occasion de la 25e journée de Premier League.

Dans un autre monde

Pour ses débuts en Premier League, l'ancien Mauve est monté dix minutes contre le leader Arsenal. Sunderland perdait 2-0. La première action d'Angulo aura été...une poussée sur Leandro Trossard qui légèrement agacé le Diable Rouge.

Mais l'ancien dribbleur d'Anderlecht a également déjà montré sa vivacité sur le flanc et même pris en charge un coup franc qui s'est avéré être très précis pour déboucher sur une occasion. Les Saints ont finalement encaissé un troisième et dernier but dans le temps additionnel.





Demain soir, Nilson Angulo vivra sa première au Stadium of Lights à l'occasion d'une nouvelle affiche : la réception de Liverpool. "Il est en forme, il est prêt", a confirmé son entraîneur Régis Le Bris. Sera-t-il plus inspiré contre les Reds que contre les Rouches ?