OFFICIEL : Thomas Frank est limogé par Tottenham, voici pourquoi

Thomas Frank a été limogé de son poste d'entraîneur de Tottenham ce mercredi, au lendemain de la défaite des Spurs face à Newcastle (1-2).

Si Tottenham est parvenu à réaliser une bonne campagne en Ligue des champions en se qualifiant pour les 1/8e de finale via le top 8, le bilan en Premier League est tout autre. Le club est actuellement 16e du championnat à cinq points de la zone rouge.

Un bilan désastreux en Premier League

En 26 matchs de Premier League, Tottenham s'est incliné à 11 reprises, s'est imposé sept fois et a partagé huit fois. "Les résultats et les performances ont conduit le Conseil d’administration à conclure qu’un changement à ce stade de la saison était nécessaire", a écrit Tottenham dans un communiqué.

"Le Club a pris la décision d’opérer un changement au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions dès aujourd’hui. Thomas avait été nommé en juin 2025 et nous étions déterminés à lui laisser le temps et à lui apporter le soutien nécessaires afin de construire l’avenir ensemble.

Tout au long de son passage au Club, Thomas a fait preuve d’un engagement sans faille, donnant tout pour faire progresser le Club. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière."



Un coup dur pour le coach qui ne semblait pas inquiet ce mardi après la défaite contre Newcastle au micro de TNT Sports : "J’ai parlé aux propriétaires hier (avant-hier, ndlr), donc non. Je comprends leur frustration et le plus facile est de me pointer du doigt. Cela fait malheureusement partie du métier. Je vais travailler jour et nuit pour renverser la situation, mais ce n’est pas le travail d’une seule personne. Il ne fait aucun doute que nous devons nous améliorer et que je dois y contribuer."