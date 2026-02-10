Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still et Karim Belhocine ont vécu leur premier jour de travail dans le staff de Watford. Leur présence intrigue la presse britannique.

Voir débarquer un duo composé d'un entraîneur resté adjoint pendant toute la première partie de saison à Anderlecht et d'un coach sans club depuis son départ des Francs Borains il y a six mois, les supporters de Watford ne l'avaient pas vu venir. Pourtant, à Vicarage Road, cela fait bien longtemps qu'on n'est plus à l'abri d'une surprise du chef.

Still y remplace Javi Gracia, qui a démissionné 'parce qu’il ne se sentait plus motivé'. Il s'agissait du deuxième passage de l'Espagnol après son départ en septembre 2019. Depuis lors, 15 entraîneurs se sont succédés, en comptant le deuxième passage de Garica et la nomination de Still. Un seul d'entre eux est resté plus d'un an.

Spoiler, ce n'est pas l'Uruguayen Paulo Pezzolano (il n'a tenu que dix matchs). Dans The Guardian, l'analyse de son cas apporte un éclairage assez intéressant sur la nomination d'Edward Still. Le média anglais écrit que Pezzolano et son staff ont été virés parce qu'ils avaient refusé d'utiliser des joueurs "liés à un agent en particulier".

Un environnement assez instable

The Guardian ne fait pas mention de pressions directes de l'agent en question (bien connu en Belgique) sur l'entraîneur, mais de réflexions incessantes de membres du conseil d'administration en ce sens. "Plusieurs personnes au sein du club nous ont dit : 'Pourquoi ce joueur ne joue-t-il pas ? Il doit jouer, il est meilleur' ", a déclaré une source proche du staff de Pezzolano interrogée par nos confrères britanniques.



Entretemps, Watford a fermement démenti ces allégations concernant trois joueurs en particulier : le Français Moussa Sissoko, le Danois Luca Kjerrumgaard et notre compatriote Pierre Dwomoh. L'arrivée d'Edward Still et Karim Belhocine est-elle une manière de s'assurer d'un staff moins contrariant en la matière ? L'agent en question gère en tout cas les intérêts de bon nombre de joueurs du noyau.