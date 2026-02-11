Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia a quitté son poste d'entraîneur adjoint à Anderlecht et a repris sa vie en Italie. L'Argentin a suivi Besnik Hasi, licencié quelques jours plus tôt, par pure loyauté.

L’ancien milieu de terrain a toutefois vu apparaître avec étonnement des messages concernant la raison de son départ. "J’ai lu que je suis parti à cause de ma famille en Italie. C’est complètement faux", a réagi sèchement Lucas Biglia au micro de La Dernière Heure. "Je suis parti pour une seule raison : ma loyauté envers Besnik Hasi."

Il a souligné qu’il a également clarifié ce point en interne : "C’est ce que j’ai communiqué via le club et ce que je continue à répéter publiquement. Il n’y avait absolument aucun problème familial."

Lucas Biglia voulait uniquement partir parce que Besnik Hasi a été licencié

Le lien entre Biglia et Hasi semble particulièrement fort : "C’est la personne qui m’a ramené à Anderlecht et qui m’a donné l’opportunité d’acquérir de l’expérience en tant qu’entraîneur. Il a été licencié, donc je suis parti avec lui. C’est la seule vérité."

Dans le vestiaire, Biglia laisse, selon ses propres mots, un vide derrière lui. L’ancien international argentin, fort de 58 sélections, bénéficiait d’un grand respect au sein du groupe et y a travaillé six mois comme adjoint.



"Ça me fait mal de ne plus pouvoir aider les joueurs. Je n’ai jamais voulu les abandonner, surtout pas à ce moment-là. Mais je dois montrer un respect total à l’homme qui m’a offert cette opportunité, et c’est Besnik Hasi."