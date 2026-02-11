Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

Invité de l'émission La Tribune ce lundi, Omar Rahou, capitaine des Diables Rouges en futsal, s'est exprimé à propos de la discipline qui est loin d'avoir la même popularité que le football.

Le joueur, qui a récemment été jusqu’en quarts de finale de l’Euro de futsal avec la Belgique, pense déjà au futur : "Maintenant, on va se préparer pour les qualifications de la Coupe du monde. Espagne, Brésil et Portugal, ce sont des pays où le futsal est fort médiatisé."

"Les équipes sont pros. En Belgique, il y a quelques pros, mais aussi des semi-pros et des amateurs. Avec nos moyens, on a réussi à faire quelque chose. Et avec cette participation à l’Euro, il faut relancer ce processus de faire évoluer le futsal belge", a-t-il poursuivi.

Omar Rahou est malgré tout content de l’évolution du futsal, mais espère encore une évolution sur le plan médiatique : "Le futsal commence à se professionnaliser. Ce serait bien de médiatiser un peu plus la discipline."

Le plaisir

"En futsal, il faut réfléchir plus vite, car il y a moins d’espace. Il y a aussi beaucoup de coups, même si l’arbitre ne les voit pas toujours. Et puis, c’est aussi plus physique. Mais le principal, c’est de prendre du plaisir et d’en donner."



Une façon de penser qui fait évidemment penser à un certain Eden Hazard. Le joueur a d'ailleurs été comparé à ce dernier sur le plateau de l'émission La Tribune.