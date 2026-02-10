Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central
Photo: © photonews

Le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise ont procédé à un échange de jeunes talents : Mohamed Kamara rejoint les Buffalos, tandis que Brandon Madjo fait le chemin inverse vers les Mauves.

Les transferts de jeunes joueurs entre clubs de Pro League sont fréquents. Une nouvelle preuve est arrivée ce mardi.

Plus tôt dans la journée, La Gantoise a annoncé que Mohamed Kamara, jeune attaquant champion de Belgique U15 la saison dernière avec Anderlecht, avait signé son premier contrat professionnel avec le club gantois.

Echange de talents entre Anderlecht et La Gantoise

Dans le même temps, les Mauves ont également officialisé l’arrivée d’un jeune talent : le défenseur central Brandon Madjo, né le 18 janvier 2011 (15 ans), qui évoluait jusqu’ici… à La Gantoise.

"Ce défenseur central gaucher est grand pour son âge (1,80 m) et possède d’excellentes qualités techniques. Après un passage à l’Union Saint-Gilloise, ce jeune Bruxellois a joué pour La Gantoise jusqu’à récemment. Il est reconnu pour être calme, discipliné et avide d’apprendre", a précisé le club bruxellois dans un communiqué.

"Brandon est un défenseur à l’aise avec le ballon, performant dans la construction du jeu et qui aime percer les lignes balle au pied. Il possède également une excellente vision du jeu et n’hésite pas à prendre des initiatives depuis l’arrière pour casser les lignes", a conclu Anderlecht.

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Les plus populaires

