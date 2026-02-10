Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Henry

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Henry

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Thomas Henry ne fait plus partie des plans de Vincent Euvrard au Standard. Cela pourrait déboucher sur un départ que l'on n'attendait plus. (Lire la suite)