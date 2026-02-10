Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Sans contrat depuis la fin de son aventure à Southampton, Will Still figure parmi les candidats pour remplacer Habib Beye au Stade Rennais. L'entraîneur belgo-anglais n'est toutefois pas en pole position.

Battu pour la quatrième fois consécutive ce week-end à Lens, le Stade Rennais a limogé son entraîneur Habib Beye, alors que le club breton a été éliminé de la Coupe de France et ne pointe qu’à la sixième place en Ligue 1.

Pour le remplacer, un nom a rapidement été évoqué par nos confrères français : celui de Franck Haise, entraîneur à succès du RC Lens entre 2020 et 2024, sans club depuis son licenciement de Nice à la fin de l’année civile.

L’entraîneur français de 54 ans est donc en pole position pour reprendre le poste de coach du Stade Rennais, mais il est également courtisé par d’autres clubs, dont… le Sporting d’Anderlecht, qui cherche un successeur à Edward Still dans les plus brefs délais.

Will Still candidat pour reprendre le Stade Rennais

Rennes a donc établi une liste élargie de remplaçants potentiels à Habib Beye, au cas où Franck Haise choisirait un autre défi. Selon L’Équipe, on y retrouve les noms de Patrick Vieira, Laurent Blanc, Didier Digard, Alexandre Dujeux, mais aussi celui de… Will Still.



Sans club depuis la fin prématurée de son aventure à Southampton, le Belgo-Anglais avait réalisé de belles choses en France, notamment au Stade de Reims, et conserve une solide cote auprès de nos voisins malgré son départ soudain de Lens vers l’Angleterre à la fin de l’année dernière. Will Still souhaitait cependant poursuivre sa carrière outre-Manche, et il paraît peu probable de le voir revenir déjà en Ligue 1.