Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

Les jeudi 12 et vendredi 13 février, le juge se penchera sur le procès lié à la vente d'Anderlecht. Plusieurs parties ont introduit des recours, avec des millions en jeu.

L’actuel propriétaire Marc Coucke, via sa société Alychlo, réclame 5 millions d’euros. Il est notamment question d’un contrat antidaté conclu avec l’agent Christophe Henrotay, par lequel Anderlecht lui aurait octroyé une commission de 2 millions d’euros juste avant le rachat du club par Coucke. Par ailleurs, Marc Coucke entend également récupérer les 3 millions d’euros déjà versés à Henrotay, rapporte Het Laatste Nieuws.

Fait notable : non seulement Marc Coucke réclame ces 3 millions, mais le club lui-même revendique exactement le même montant. Une situation qui laisse penser que les deux parties ne pourront vraisemblablement pas prétendre simultanément à la même somme.

Christophe Henrotay, de son côté, affirme qu’Anderlecht lui doit encore 4 millions d’euros. Sur la transaction à l’amiable de 7 millions d’euros conclue en 2019, seuls 3 millions auraient été payés et Henrotay réclame désormais le solde devant le tribunal civil.

Herman Van Holsbeeck réclame 1,7 millions d'euros

L’ancien coach d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, introduit également une demande de 1,7 million d’euros. Il estime avoir droit à des rémunérations arriérées, à une indemnité de licenciement ainsi qu’à un bonus.



Dans le cadre de la procédure pénale, Van Holsbeeck tente de démontrer qu’il a toujours agi sur instruction du conseil d’administration et qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel.