Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Avec son dernier transfert, Olivier Renard aurait-il déjà mis le futur directeur sportif d'Anderlecht dans l'embarras ? L'Ukrainien Danylo Sikan a coûté quatre millions d'euros aux Mauves, tandis que Mihajlo Cvetkovic doit encore bénéficier de temps de jeu et que Keisuke Goto fera son retour en été.

Le dernier transfert d’Olivier Renard a-t-il déjà mis le futur directeur sportif d'Anderlecht dans l’embarras ? Cet hiver, Renard est en effet allé chercher Danylo Sikan, mais que faire de lui à l’avenir ?

L’attaquant ukrainien a coûté près de quatre millions d’euros aux Mauves et a signé un contrat jusqu’en 2030 au Lotto Park. Jusqu’à présent, il n’a cependant pas vraiment convaincu, même s’il bénéficie encore du bénéfice du doute, ayant à peine fait ses débuts et portant immédiatement tout le poids de l’attaque sur ses épaules.

Keisuke Goto revient avec l’ambition de devenir le premier attaquant

Mais que se passera-t-il si ça ne fonctionne pas avec lui ? Pour l’instant, on voit peu de ce que ses qualités avaient promis, notamment en termes de percussion et de duels. Sikan n’a remporté quasiment aucun duel lors des trois matchs disputés jusqu’ici – contre Dender, le Standard et Genk.

Et cet été ? Keisuke Goto fera son retour. Actuellement meilleur buteur de la Jupiler Pro League avec neuf réalisations, le Japonais reviendra avec l’ambition de tout jouer, comme il le fait actuellement à STVV. Anderlecht fera-t-il de lui le premier attaquant ? Ou le club se séparera-t-il d’un joueur qui a déjà montré son importance ?

Anderlecht ne peut pas se permettre de laisser quatre millions dépérir sur le banc

Et puis il y a Cvetkovic. Le jeune Serbe possède un énorme potentiel, comme le confirment les observateurs de Neerpede. Il doit encore être travaillé, mais à 18 ans, il n’était pas encore prêt à porter l’attaque. Il faudra cependant continuer à lui donner du temps de jeu.





Le futur directeur sportif devra rapidement évaluer l’effectif actuel et préparer un plan d’action. Un club comme Anderlecht doit disposer de trois attaquants, mais il doit aussi y avoir une hiérarchie claire.

La dernière recrue de Renard pourrait donc poser problème si elle ne commence pas à peser rapidement. Anderlecht n’est en effet pas en position de laisser quatre millions d’euros dormir sur le banc.