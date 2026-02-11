Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

Romelu Lukaku a manqué son penalty lors de la séance de tirs aux buts entre Naples et Côme ce mardi soir. Un véritable coup dur pour le Diable Rouge, qui revient petit à petit sur les terrains.

Les hommes d’Antonio Conte affrontaient Côme en quarts de finale de la Coupe d’Italie. Après un partage sur le score de 1-1 suite à des buts de Martin Baturina (39e, p) et d’Antonio Vergara (46e), le sort de la qualification s’est joué aux tirs au but.

Monté au jeu à la 74e minute de jeu, Romelu Lukaku a pris ses responsabilités. Le Diable Rouge a frappé le second penalty de Naples, mais malheureusement pour lui et son équipe, son tir est passé à côté. Jean Butez n’a même pas eu besoin de sortir le grand jeu.

❌ | Romelu Lukaku a pris ses responsabilités, mais a manqué son penalty ! 🇧🇪😔 #NapoliComo pic.twitter.com/Y1RcKWf5Me — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 10, 2026

L’ancien joueur de l’Antwerp l’a cependant bien sorti plus tard, car c’est lui qui a finalement permis à Côme de se qualifier. Le Français a réalisé un superbe arrêt en stoppant la frappe de Stanislav Lobotka sur le huitième penalty. À noter que Máximo Perron est le seul tireur de Côme à avoir loupé son tir au but.

Côme face à l'Inter au prochain tour

Grâce à cette victoire, Côme se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. Côté napolitain, c’est évidemment la grosse déception et Romelu Lukaku, qui espérait certainement monter petit à petit en puissance après sa longue blessure, devra digérer cet échec.













En demi-finales, les joueurs de Cesc Fàbregas se frotteront à l’Inter Milan. Les Intéristes se sont de leur côté imposés 2-1 face au Torino en quarts de finale le 04 février dernier.