Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Thomas Henry ne fait plus partie des plans de Vincent Euvrard au Standard. Cela pourrait déboucher sur un départ que l'on n'attendait plus.

Et dire que Thomas Henry avait été le premier buteur de la saison du Standard...Mais depuis la journée inaugurale à la RAAL, de l'eau a coulé sous les ponts à Liège. Malgré son expérience du haut niveau en Serie A et son sens du but, la greffe n'a jamais vraiment pris.

Buteur à une seule reprise depuis le mois d'août, le Français n'entre plus dans les plans de Vincent Euvrard. Nous vous en parlions ce matin, la non-sélection de Thomas Henry pour les deux derniers matchs n'est pas liée à un choix tactique : l'entraîneur des Rouches estime que son attaquant n'est tout simplement pas au niveau.

Plus en odeur de sainteté

"Le choix a été super compliqué. Thomas est un peu visé ces dernières semaines, mais quand on regarde comment il s’inscrit dans le projet, même en n’étant pas titulaire… Il stimule l’équipe et il fait tout pour que ça aille. On ne va pas l’abandonner et on va continuer le travail avec lui", a déclaré Euvrard en conférence de presse.

Un discours mobilisateur, mais qui ne semble pas partagé par le principal concerné. Selon Sacha Tavolieri le joueur estime être utilisé comme bouc émissaire pour expliquer les mauvais résultats du Standard. Cela pourrait entraîner son départ précipiter, d'autant plus que le Standard a recruté un nouvel avant-centre en la personne de Bernard Nguene en fin de mercato.

Plusieurs clubs se seraient ainsi déjà positionnés pour se faire prêter Thomas Henry. Même si les marchés encore ouverts ne sont pas légion, le mercato n'est pas encore totalement terminé partout : un départ en Grèce, en Pologne ou en Chine est par exemple encore envisageable.