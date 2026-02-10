En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat à Chicago à la fin de l'année civile, Hugo Cuypers pourrait devoir céder sa place à Robert Lewandowski, à qui la franchise de MLS aurait proposé un contrat de deux ans.

Selon de multiples sources en Espagne, dont Marca et Diario Sport, et en Angleterre avec la BBC, le Chicago Fire aurait proposé un contrat de deux ans à Robert Lewandowski, dans le but de le recruter avant la clôture du mercato aux États-Unis, le 26 mars.

Avec l’arrivée de nouvelles stars en MLS, la franchise de Chicago veut également attirer l’attaquant polonais, d’autant que seul Xherdan Shaqiri peut bénéficier de ce statut dans le club, et que l’équipe serait prête à assumer les exigences financières de Lewandowski.

Pour pouvoir accueillir la star, Chicago Fire devra toutefois se séparer d’un joueur extra-communautaire, et il est probable que ce soit celui que Lewandowski est censé remplacer, dont le contrat s’achève à la fin de l’année.

Hugo Cuypers vers un départ de Chicago pour laisser place à Robert Lewandowski ?

Ce joueur n’est autre qu’Hugo Cuypers, arrivé aux États-Unis en février 2024 en provenance de La Gantoise contre 11 millions d’euros. À ce jour, il est difficile de savoir quel sera son avenir.



Reviendra-t-il en Europe ou recevra-t-il une offre d’un autre club américain ? L’attaquant de 29 ans est estimé à neuf millions d’euros sur Transfermarkt, mais pourrait coûter moins cher si Chicago doit absolument le laisser partir.