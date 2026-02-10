Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

En raison de sa relation conflictuelle avec les États-Unis, le Danemark pourrait‑t‑il boycotter la Coupe du monde 2026 ? La fédération a soumis la question au Parlement danois.

De nombreux débats entourent déjà l’organisation de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour se rendre sur le sol américain, il faudra notamment fournir un relevé détaillé de ses réseaux sociaux sur les cinq dernières années, ainsi que de ses mails. Le prix des billets, jugé exorbitant, suscite également des interrogations, tout comme les menaces du président Donald Trump de restreindre l’accès aux supporters de plusieurs pays.

Le Danemark prêt à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Une fédération se montre particulièrement préoccupée par ces questions, en raison de ses relations conflictuelles avec les États-Unis, et pourrait dès lors décider de boycotter la compétition : le Danemark, dont le Groenland est visé par Donald Trump.

Selon des sources locales, la fédération danoise de football aurait étudié le dossier et décidé de laisser la décision au Parlement danois, qui devra prochainement se prononcer.



Sportivement, le Danemark, entraîné par Brian Riemer, n’est pas encore qualifié pour le Mondial 2026. Les Danois devront d’abord passer par les barrages contre la Macédoine du Nord, programmés en mars.