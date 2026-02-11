OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

C'est officiel, Kevin Caprasse n'est plus l'entraîneur du RFC Seraing. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mercredi matin.

"Le RFC Seraing et Kevin Caprasse ont décidé de mettre un terme à leur collaboration pour des raisons personnelles", précise le RFC Seraing.

Arrivé à la tête du RFC Seraing en juillet 2025, l'entraîneur a réalisé un bilan de quatre victoires, huit nuls et douze défaites en 24 matchs toutes compétitions confondues. En Challenger Pro League, les Métallos sont actuellement 15e du championnat.

"Cette décision, prise dans un climat de respect et de dialogue constructif, n’enlève rien à la qualité du travail réalisé ni à l’investissement dont il a fait preuve depuis son arrivée", souligne le RFC Seraing.

Le RFC Seraing remercie Kevin Caprasse

Avant d'ajouter : "Le RFC Seraing tient à remercier chaleureusement Kevin Caprasse pour son implication et lui souhaite le meilleur pour la suite, tant sur le plan personnel que professionnel."



Le RFC Seraing a précisé qu'il communiquera ultérieurement sur l’organisation sportive de l’équipe première. Le nom du remplaçant de Kevin Caprasse n'est donc pas encore connu.