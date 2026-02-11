Vincent Euvrard change de plan : Ivan Leko avait-il tout compris avant tout le monde, au Standard ?

Statistiquement, le Standard est moins bon que la saison dernière, alors que les Rouches ont tenté de développer un style de jeu plus offensif. Ces dernières semaines, Vincent Euvrard a appelé à retrouver une base défensive solide... s'alignant ainsi davantage sur la tactique d'Ivan Leko à Sclessin.

La saison dernière, avec un noyau jeune et réduit, Ivan Leko avait opéré "avec les moyens du bord" pour permettre au Standard de prendre des points en phase classique. Alors que ce n'était pas son intention en début de saison, l'entraîneur croate avait rapidement opté pour un bloc très bas et solide, et beaucoup de prudence.

Un style de jeu souvent critiqué, et on le comprend bien, par les supporters liégeois, qui reprochaient à leur entraîneur et à leur équipe de ne rien montrer sur la pelouse, de passer des matchs sans se créer la moindre occasion et d'avoir parfois le sentiment de gagner des points "par miracle".

Un système de jeu qui n'avait donc pas séduit les amoureux du football champagne à Sclessin. Et lorsque Marc Wilmots était arrivé cet été, avec d'abord Mircea Rednic, puis Vincent Euvrard à la tête de l'équipe première des Rouches, il avait promis le retour d'un football chatoyant en bord de Meuse, et le retour de l'identité du Standard.

Le Standard veut jouer plus "beau", mais ne marque pas plus

Mais, après 25 journées de phase classique, le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'on n'y est pas vraiment. Souvent, cette saison, le Standard a véritablement peiné à apporter du danger dans le rectangle adverse, malgré un style de jeu moins regroupé en défense et davantage d'envie de se projeter.

Les statistiques abondent dans ce sens. La saison dernière, en pratiquant un jeu presque exclusivement défensif, le Standard avait inscrit 19 buts lors de ses 25 premières rencontres de championnat. Un très faible total... à peine plus faible que celui de cette saison, porté à 20 buts, alors que le Matricule 16 a essayé, dans bien davantage de rencontres, de se porter vers l'avant pour faire mal à son adversaire.





Moins regroupé que la saison dernière, le Standard a par contre concédé plus de buts : 27 à pareille époque lors du défunt exercice, contre 32 aujourd'hui. Un bilan qui fait passer la différence de buts des Rouches à -12, contre -8 la saison dernière. Et le bilan comptable général ? Il était meilleur sous les ordres d'Ivan Leko, qui avait récolté 35 points en 25 matchs, contre 30 pour le duo Rednic - Euvrard.

Pour rebondir, on va devoir retrouver une stabilité défensive"

Désireux de développer un football chatoyant, voire spectaculaire, Vincent Euvrard a dû revoir ses plans ces dernières semaines, pas aidé par les nombreuses blessures qui touchent son effectif depuis le début de la saison. Avant le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, et donc après la lourde gifle subie contre La Gantoise, Euvrard déclarait en conférence de presse :

"On n'évolue pas dans le bon sens depuis le début de l'année et c'est la seule conclusion que j'ai (...) Pour rebondir, on va devoir reprendre ce qu'on a bien fait depuis mon arrivée. Entre le moment où j'ai signé au Standard et la 20e journée, nous avons affiché la deuxième meilleure défense du championnat. On doit construire sur cette solidité défensive et la retrouver."

Et si Ivan Leko avait eu raison ?

Une sortie, au fond, assez révélatrice. Et si, au final, c'était Ivan Leko qui avait eu raison ? Et si ce noyau, même renforcé par Marc Wilmots en été et en hiver, était tout simplement trop court techniquement pour développer un jeu de possession offensif, et était forcé de se regrouper puis de partir en contre pour aller marquer des buts ?

Le Standard n'a pas fait que défendre contre (un faible) Anderlecht, et s'en est bien sorti. À Bruges, les Rouches ont plutôt été forcés de le faire après un premier quart d'heure pourtant intéressant, et ne sont jamais parvenus à ressortir de leur zone.

Vincent Euvrard a-t-il définitivement abandonné l'approche séduisante et joueuse qu'il avait imaginée ? L'avenir, à commencer par la réception de l'Union, nous le dira. Mais le T1 actuel des Rouches semble avoir compris, comme Leko en son temps, que ce noyau a encore trop de lacunes pour rivaliser avec les candidats au top 6 en produisant du beau jeu, et que retrouver une base solide serait le meilleur moyen de prendre des points.

Une approche qui ne saurait pas baisser encore la production offensive des Liégeois, déjà très faible de manière générale, mais qui pourrait permettre d'encaisser moins de buts, afin de peut-être retrouver les "0-0, 1-1, 0-1, 1-0" longtemps recherchés et demandés par Ivan Leko en conférence de presse la saison dernière. En proposant, très rapidement, un football défensif au Standard, Ivan Leko était peut-être celui qui avait le mieux analysé la situation.