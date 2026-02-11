Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

C'est officiel, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le club français a annoncé ce mercredi qu'il se séparait de son entraîneur "d'un commun accord", avec effet immédiat.

La correction 5-0 infligée par le PSG le week-end dernier s’est révélée être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Plus tôt, Marseille avait déjà encaissé un sérieux revers en Europe, avec une défaite 3-0 contre le Club de Bruges et une élimination en Ligue des champions. Trop de dégâts en trop peu de temps.

"À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison," a indiqué le club dans un communiqué.

Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ?

Arrivé dans le sud de la France en 2024 après une période réussie à Brighton, Roberto De Zerbi avait conduit Marseille à une belle deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, derrière l’intouchable PSG.

Cette saison, l’OM occupe la quatrième position après 21 journées, mais tant le jeu que les résultats étaient sous forte pression ces dernières semaines. Les récents mauvais résultats en Europe et sur la scène nationale ont finalement accéléré le verdict.



Pour le Diable Rouge Arthur Vermeeren, ce licenciement pourrait représenter un nouveau départ. Le jeune Belge s’était retrouvé sur le banc il y a quelques semaines après un carton rouge évitable et, même après sa suspension, il est resté étonnamment souvent sur la touche.