"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht
Deviens fan de Anderlecht! 4325

Anderlecht se cherche urgemment un nouvel entraîneur. Olivier Deschacht est pour le moins peiné par la situation actuelle.

Anderlecht s'apprête à aborder son match le plus important en ayant pris congé de son entraîneur principal, de son adjoint, de son T3 et de son directeur sportif. Se mettre à la recherche d'un nouveau coach en mettant en avant le statut du club est une chose, mais il va falloir se montrer persuasif pour convaincre un entraîneur de la solidité du projet.

Dans Het Nieuwsblad, Olivier Deschacht se montre très péoccupé : "Il y a suffisamment de talent, on l'a vu quand ils ont battu Club et l'Union en novembre. Mais la bonne mentalité fait défaut. On peut faire un mauvais match. Mais ça arrive désormais tellement souvent et ils ont l'air d'à peine s'en préoccuper".

Qui pour redresser la barre ?

Le licenciement d'Hasi a profondément déçu le recordman de matchs disputés pour le Sporting. Deschacht estime que la direction a craqué face à la pression extérieure. Il a aussi été très peiné du départ de Lucas Biglia dans la foulée : "J'aurais aimé le voir aider l'équipe jusqu'à la fin de la saison, en tant qu'homme du club, mais soit.

Il faut désormais trouver qui parviendra à limiter la casse. "Quelqu'un qui connaît la maison", avance Deschacht. "Pourquoi ne pas prendre Yves Vanderhaeghe comme entraîneur intérimaire pour les prochains mois ? On dira encore que je dis ça parce que c'est mon ami, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée".


Vanderhaeghe n'a pourtant pas forcément brillé lors de ses dernières missions en Pro League. Et il est surtout en poste chez les Francs Borains. Pour Olivier Deschacht, l'important est en tout cas de responsabiliser les joueurs : "À Marc Coucke et Michael Verschueren, je dirais : allez, la veille du match de coupe, entrez dans le vestiaire ! Pour remuer les choses. Ça fait impression, je vous assure".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Olivier Deschacht
Yves Vanderhaeghe

Plus de news

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

23:00
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

23:00
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
1
"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

19:30
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

20:00
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

13:31
1
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

14:45
Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait Analyse

Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait

11:40
Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

11:20
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30
Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

14:00
Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

13:00
Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

12:30
1
La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

12:00
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

07:00
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
3
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

07:20
Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved