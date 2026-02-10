"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

Anderlecht se cherche urgemment un nouvel entraîneur. Olivier Deschacht est pour le moins peiné par la situation actuelle.

Anderlecht s'apprête à aborder son match le plus important en ayant pris congé de son entraîneur principal, de son adjoint, de son T3 et de son directeur sportif. Se mettre à la recherche d'un nouveau coach en mettant en avant le statut du club est une chose, mais il va falloir se montrer persuasif pour convaincre un entraîneur de la solidité du projet.

Dans Het Nieuwsblad, Olivier Deschacht se montre très péoccupé : "Il y a suffisamment de talent, on l'a vu quand ils ont battu Club et l'Union en novembre. Mais la bonne mentalité fait défaut. On peut faire un mauvais match. Mais ça arrive désormais tellement souvent et ils ont l'air d'à peine s'en préoccuper".

Qui pour redresser la barre ?

Le licenciement d'Hasi a profondément déçu le recordman de matchs disputés pour le Sporting. Deschacht estime que la direction a craqué face à la pression extérieure. Il a aussi été très peiné du départ de Lucas Biglia dans la foulée : "J'aurais aimé le voir aider l'équipe jusqu'à la fin de la saison, en tant qu'homme du club, mais soit.

Il faut désormais trouver qui parviendra à limiter la casse. "Quelqu'un qui connaît la maison", avance Deschacht. "Pourquoi ne pas prendre Yves Vanderhaeghe comme entraîneur intérimaire pour les prochains mois ? On dira encore que je dis ça parce que c'est mon ami, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée".



Vanderhaeghe n'a pourtant pas forcément brillé lors de ses dernières missions en Pro League. Et il est surtout en poste chez les Francs Borains. Pour Olivier Deschacht, l'important est en tout cas de responsabiliser les joueurs : "À Marc Coucke et Michael Verschueren, je dirais : allez, la veille du match de coupe, entrez dans le vestiaire ! Pour remuer les choses. Ça fait impression, je vous assure".