Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Photo: © photonews
Ross Sykes s'est imposé comme titulaire au sein de la défense de l'Union Saint-Gilloise. Et il va même jusqu'à susciter de l'intérêt.

Avec le départ de Koki Machida à Hoffenheim, une place s'est libérée sur le côté gauche du trio défensif de la défense de l'Union. Deux joueurs déjà présents au club la saison dernière se la disputent depuis des mois.

Fedde Leysen a d'abord pris le dessus, mais s'est rendu coupable de quelques bévues, notamment en Ligue des Champions. Ross Sykes ne s'est pas toujours montré plus irréprochable mais gagne en assurance depuis plusieurs semaines.

Intouchable dans le domaine aérien

Le défenseur anglais (sous contrat jusqu'en juin 2027) en impose dans les duels et est une menace constante sur phase arrêtée. A côté de ses pompes contre l'Atletico Madrid, il s'est par contre montré infranchissable contre le Bayern Munich.

Et ce n'est pas passé inaperçu. Le média anglais TEAMtalk révèle que Burnley  Everton, Crystal Palace, Leeds et Coventry City ont tous dépêché des recruteurs pour le voir de leurs propres yeux ces dernières semaines.


Si un retour au pays se concrétisait, ce serait une belle revanche pour celui que l'Union avait été chercher en troisième division anglaise et que Burnley avait autrefois mis de côté...car il n'était pas assez grand.

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
