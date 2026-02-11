La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

Les sanctions de Jules Gaudin (Charleroi) et Oumar Diakité (Cercle de Bruges) sont tombées suite à leur exclusion le week-end dernier lors du match entre les Zèbres et les Groen en Zwart (3-4). Le Carolo a écopé de quatre matchs de suspension effectifs, tandis que le Brugeois en a écopé de deux.

Oumar Diakité avait été expulsé à la 45+2e minute de jeu suite à un tacle sur Yassine Khalifi. Jules Gaudin a, lui, été expulsé au bout du temps additionnel de la deuxième période (90+10e) suite à un coup de coude donné à Christiaan Ravych.

Le Brugeois, qui a écopé de deux matchs de suspension effectifs (plus un avec sursis) par le comité disciplinaire, s’était vu réclamer trois matchs effectifs par le parquet. Une amende de 2.500 euros est également en vigueur.

Pour Jules Gaudin, le Comité disciplinaire a cependant suivi les réquisitions du parquet en lui infligeant quatre matchs de suspension effectifs à partir du 12 février, avec une amende de 4.500 euros et un autre match avec sursis. Le joueur pourra donc disputer la demi-finale de Coupe de Belgique ce mercredi soir.

Un appel toujours possible

Le Cercle de Bruges et le Sporting de Charleroi peuvent toujours faire appel. Reste à voir s’ils le feront. Ces absences ne raviront, quoi qu’il arrive, pas les deux équipes.

Ce mercredi, les Zèbres affronteront l’Union Saint-Gilloise en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. De leur côté, les Groen en Zwart affronteront le Club de Bruges dimanche en championnat.