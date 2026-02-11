La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les sanctions de Jules Gaudin (Charleroi) et Oumar Diakité (Cercle de Bruges) sont tombées suite à leur exclusion le week-end dernier lors du match entre les Zèbres et les Groen en Zwart (3-4). Le Carolo a écopé de quatre matchs de suspension effectifs, tandis que le Brugeois en a écopé de deux.

Oumar Diakité avait été expulsé à la 45+2e minute de jeu suite à un tacle sur Yassine Khalifi. Jules Gaudin a, lui, été expulsé au bout du temps additionnel de la deuxième période (90+10e) suite à un coup de coude donné à Christiaan Ravych.

Le Brugeois, qui a écopé de deux matchs de suspension effectifs (plus un avec sursis) par le comité disciplinaire, s’était vu réclamer trois matchs effectifs par le parquet. Une amende de 2.500 euros est également en vigueur.

Pour Jules Gaudin, le Comité disciplinaire a cependant suivi les réquisitions du parquet en lui infligeant quatre matchs de suspension effectifs à partir du 12 février, avec une amende de 4.500 euros et un autre match avec sursis. Le joueur pourra donc disputer la demi-finale de Coupe de Belgique ce mercredi soir.

Un appel toujours possible

Le Cercle de Bruges et le Sporting de Charleroi peuvent toujours faire appel. Reste à voir s’ils le feront. Ces absences ne raviront, quoi qu’il arrive, pas les deux équipes.

Lire aussi… Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union
Ce mercredi, les Zèbres affronteront l’Union Saint-Gilloise en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. De leur côté, les Groen en Zwart affronteront le Club de Bruges dimanche en championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Cercle de Bruges
Oumar Diakite
Jules Gaudin

Plus de news

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

11:00
OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

10:40
Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

20:00
Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

10:20
Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

23:00
Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

09:30
🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

09:00
Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

08:00
Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

08:30
"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

19:30
2
Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

07:40
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

07:20
"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

07:00
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

06:30
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30
"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

22:30
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
2
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

14:45
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

10/02
L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

10/02
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved