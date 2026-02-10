Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Ares Management est sur le point de jouer un rôle important dans le réseau international de clubs autour de John Textor. La société d'investissement américaine pourrait en effet prendre le contrôle d'Eagle Football Group, la galaxie dont fait également partie le RWDM.

Eagle Football est le projet multi-clubs de John Textor. Le groupe détient notamment des parts dans l'Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWDM. Cette structure a été mise en place pour favoriser la collaboration entre les clubs en matière de scouting, de transferts et de développement, mais elle subit depuis un certain temps une pression financière importante.

Textor croule sous les dettes envers Ares Management

D'après le média américain Bloomberg, Ares Management (également propriétaire de Chelsea), un créancier majeur, envisagerait désormais de reprendre le contrôle du groupe. Cette situation fait suite aux lourds emprunts contractés par Eagle par le passé, qui ont progressivement réduit sa marge de manœuvre dans la gestion financière.

Ces dernières semaines, le dossier se serait encore accéléré, renforçant l'influence d'Ares au sein de la structure. Un signe supplémentaire qu'un changement de pouvoir à la tête d'Eagle Football devient de plus en plus plausible.

Une bonne nouvelle pour le RWDM ?

Pour le RWDM, une telle reprise pourrait avoir des conséquences majeures. Le club bruxellois fait partie intégrante du modèle multi-clubs et bénéficie actuellement de synergies, de transferts et d'un soutien en provenance du groupe. Un nouvel actionnaire pourrait toutefois imposer d'autres priorités ou revoir la stratégie en profondeur.

Pour autant, une reprise n'est pas forcément synonyme de mauvaise nouvelle. Ares dispose de moyens financiers solides et pourrait apporter de la stabilité à un réseau qui a connu ces dernières années dettes et restructurations.





Ce qui changera concrètement pour le RWDM dépendra surtout de l'ampleur de la prise de contrôle d'Ares. Mais une chose semble déjà claire : l'avenir des Bruxellois sera en partie déterminé par ce qui se décidera au-dessus, au sein d'Eagle Football.