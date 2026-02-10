Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Plusieurs anciennes connaissances du championnat belge sont réunies en Suisse. C'est probablement Chris Bedia qui fait le plus parler de lui en Super League.

Le 24 janvier 2022, Chris Bedia quittait Charleroi par la petite porte. Remplaçant puis écarté du groupe par Edward Still, l'attaquant ivoirien a dû s'exiler dans le championnat suisse pour retrouver du temps de jeu. Au FC Servette, il s'est complètement relancé.

Après des premiers mois d'adaptation, Bedia a repris confiance avec deux saisons au-dessus de la barre des dix buts sous René Weiler. Cela lui a valu un transfert à deux millions du côté de l'Union Berlin.

Mais l'ancien attaquant des Zèbres n'a jamais réussi à s'imposer en Allemagne. L'Union l'a donc prêté à Hull City, puis chez les Young Boys Berne. Il y réalise une saison canon.

Une référence en Suisse

Chris Bedia est tout simplement le meilleur buteur de la Super League, à égalité avec son coéquipier Christian Fassnacht (12 buts chacun). Xherdan Shaqiri, revenu en grande pompe au FC Bâle, est à 10 buts.



Sur l'ensemble de la saison, Bedia en est même à 17 buts toutes compétitions confondues, d'ores et déjà l'exercice le plus prolifique de sa carrière. Son manque de présence dans le rectangle tant regretté à Charleroi ? De l'histoire ancienne.