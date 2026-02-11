Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

Photo: © photonews
Oscar Garcia était sans club depuis bientôt un an. Il vient de se recaser, notamment grâce à son passé au centre de formation du FC Barcelone.

Il y a deux ans, Oscar Garcia était l'entraîneur de Louvain. Précédemment, il était vu en Belgique comme l'entraîneur dont le C4 avant lancé la carrière de T1 de Will Still du côté de Reims. Mais ses coups de gueule à répétition n'avaient pas vraiment eu l'effet escompté à Den Dreef : OHL s'en était séparé en corus de saison.

L'Espagnol de 52 ans a ensuite rebondi du côté du Deportivo Guadalajara, dans le championnat mexician. Mais il n'avait tenu que 12 matchs. Sans club depuis mars dernier, il vient de retrouver de l'embauche.

Jordi Cruijff, un vieux copain de la Masia

Oscar Garcia a en effet été recruté par l'Ajax pour prendre en charge ses U21, qui se cherchaient un nouvel entraîneur depuis le départ de Willem Weijs (ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht), limogé aujourd'hui. Son successeur a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

Le directeur technique Jordi Cruijff  est ravi : "Oscar et moi nous connaissons bien. Plus important encore, je connais sa vision du football et je comprends sa mentalité. L'Ajax en bénéficiera grandement. Oscar est un entraîneur expérimenté qui a travaillé dans de nombreux pays et compétitions, il est familier avec différentes cultures footballistiques et a remporté de nombreux trophées".

"Le fait qu'il ait joué au centre de formation du FC Barcelone et qu'il ait ensuite entraîné son équipe de jeunes est également un atout important pour son rôle à l'Ajax. Avec la nomination d'Oscar et de ses adjoints, nous plaçons la barre très haut pour le développement des jeunes talents et, ce faisant, nous démontrons l'importance de l'équipe espoir pour le club", conclut-il dans le communiqué officiel.

Ajax

