Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Auteur d’une belle prestation et d’une nouvelle passe décisive, sa quatorzième de la saison toutes compétitions confondues, lors de la victoire contre Anderlecht dimanche, Konstantinos Karetsas a rapidement pris l’avion en direction de la Grèce.

Lundi soir à Athènes, le milieu offensif de 18 ans assistait à la cérémonie annuelle des Greek Sports Awards, où il a reçu une distinction particulière.

Konstantinos Karetsas a été nommé Meilleur Espoir de l’année et a reçu son prix des mains de Giorgos Karagounis, légende du football grec et capitaine de l’équipe championne d’Europe par surprise en 2004.

Konstantinos Karetsas nommé Meilleur Espoir du sport grec

Né trois ans plus tard, le joueur de Genk a toutefois pleinement mesuré l’honneur qui lui était fait. "Je n’étais pas né en 2004, mais je suis pleinement conscient de l’impact qu’a eu ce succès historique au Championnat d’Europe sur le football grec et, par extension, sur tout le pays. Mon ambition est de revivre ces moments inoubliables avec cette génération, avec toute la Grèce", a-t-il déclaré.

Karetsas a remporté le prix du public, devant le joueur de l’Olympiakos Christos Mouzakitis et le jeune basketteur Neoklis Avdalas, évoluant dans le championnat universitaire aux États-Unis.



