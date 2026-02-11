"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le départ d'Edward Still a pris tout le monde de court à Anderlecht. Jacky Mathijssen a beau se mettre à la place du nouvel entraîneur de Watford, il ne comprend pas sa manière de faire.

Edward Still a vécu des dernières journées mouvementées : en contact avec Watford depuis vendredi, il a nié toute négociation avec les Hornets à l'issue du match d'Anderlecht à Genk mais a tout de même signé à Londres le lendemain, non sans s'être concentré jusqu'au bout sur ce qui s'est avéré être sa dernière mission chez les Mauves.

Dans Het Belang van Limburg, Jacky Mathijssen ne mâche pas ses mots : "Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues entraîneurs, mais pour lui je fais une exception. J'ai du mal avec des entraîneurs qui, partis de leur rôle d'adjoint, sont promus T1 et veulent soudainement tout changer".

Deux visions différentes du football

Edward Still a pourtant expliqué avoir été très touché par le départ de Besnik Hasi. Mais il semble que c'est sa manière de vouloir imposer sa griffe en quelques jours pour se dissocier de son prédécesseur qui agace l'ancien coach des U21 belges.

Il explique le fond de sa pensée : "Un adjoint qui a un avis constructif est un atout, un adjoint dont la vision s'oppose à celle de l'entraîneur principal ne l'est pas. Si Still avait des idées totalement différentes de celles de Hasi, il aurait dû démissionner. La plus grande qualité d'un adjoint, c'est la loyauté. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un bon T2. Et si tu penses mieux savoir, va le prouver ailleurs".

Lire aussi… Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford
Lucas Biglia a d'ailleurs choisi de s'en aller : " Là, j'ai plus de respect pour son attitude. Il a lié son sort à celui de Hasi et a démissionné quand celui-ci a été licencié. Peut-être est-ce toutefois le moment de revenir sur cette décision et d'aider le club temporairement jusqu'à ce qu'ils trouvent un entraîneur principal à part entière", conclut Mathijssen, aussi improbable la possibilité soit-elle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Watford
Edward Still
Jacky Mathijssen

Plus de news

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

07:00
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
2
Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

07:40
"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

22:30
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
3
Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

06:30
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

23:00
Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

23:00
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

19:30
1
Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

20:00
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

13:31
1
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait Analyse

Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait

11:40
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

11:20
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

14:45
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30
Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

14:00
Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

13:00
Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

12:30
1
Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

12:00
La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

10/02

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 32
Leicester City Leicester City 3-4 Southampton Southampton
Oxford Utd Oxford Utd 0-3 Norwich City Norwich City
Birmingham City Birmingham City 0-0 West Bromwich West Bromwich
Charlton Athletic Charlton Athletic 20:45 Stoke City Stoke City
Preston North End Preston North End 14/02 Watford Watford
Portsmouth Portsmouth 14/02 Sheffield United Sheffield United
Derby County Derby County 14/02 Swansea Swansea
QPR QPR 14/02 Blackburn Blackburn
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 14/02 Millwall Millwall
Coventry City Coventry City 16/02 Middlesbrough Middlesbrough
Bristol City Bristol City 17/02 Wrexham Wrexham
Ipswich Town Ipswich Town 03/03 Hull City Hull City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved