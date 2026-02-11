"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

Le départ d'Edward Still a pris tout le monde de court à Anderlecht. Jacky Mathijssen a beau se mettre à la place du nouvel entraîneur de Watford, il ne comprend pas sa manière de faire.

Edward Still a vécu des dernières journées mouvementées : en contact avec Watford depuis vendredi, il a nié toute négociation avec les Hornets à l'issue du match d'Anderlecht à Genk mais a tout de même signé à Londres le lendemain, non sans s'être concentré jusqu'au bout sur ce qui s'est avéré être sa dernière mission chez les Mauves.

Dans Het Belang van Limburg, Jacky Mathijssen ne mâche pas ses mots : "Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues entraîneurs, mais pour lui je fais une exception. J'ai du mal avec des entraîneurs qui, partis de leur rôle d'adjoint, sont promus T1 et veulent soudainement tout changer".

Deux visions différentes du football

Edward Still a pourtant expliqué avoir été très touché par le départ de Besnik Hasi. Mais il semble que c'est sa manière de vouloir imposer sa griffe en quelques jours pour se dissocier de son prédécesseur qui agace l'ancien coach des U21 belges.

Il explique le fond de sa pensée : "Un adjoint qui a un avis constructif est un atout, un adjoint dont la vision s'oppose à celle de l'entraîneur principal ne l'est pas. Si Still avait des idées totalement différentes de celles de Hasi, il aurait dû démissionner. La plus grande qualité d'un adjoint, c'est la loyauté. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un bon T2. Et si tu penses mieux savoir, va le prouver ailleurs".

Lire aussi… Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford›

Lucas Biglia a d'ailleurs choisi de s'en aller : " Là, j'ai plus de respect pour son attitude. Il a lié son sort à celui de Hasi et a démissionné quand celui-ci a été licencié. Peut-être est-ce toutefois le moment de revenir sur cette décision et d'aider le club temporairement jusqu'à ce qu'ils trouvent un entraîneur principal à part entière", conclut Mathijssen, aussi improbable la possibilité soit-elle.