Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Depuis son titre, l'Antwerp ne vise plus les joueurs coûteux mais se concentre sur la formation de ses propres talents. Une stratégie qui commence déjà à porter ses fruits, et ce n'est que le début.

Depuis son titre, l’Antwerp est en pleine reconversion. Fini les contrats coûteux et les stars à tout-va. Le club a resserré sa politique financière… mais sa stratégie jeunesse pourrait bientôt rapporter gros.

Ce n’est pas un travail récent, ni uniquement lié à l’arrivée de Jean Kindermans au Bosuil. Le Great Old mise depuis longtemps sur son académie pour produire génération après génération des talents. Comparé à il y a six ans, mais comparé à il y a six ans, les Anversois sont passés dans un autre monde.

L'Antwerp mise de plus en plus sur la jeunesse

Tout a été modernisé et professionnalisé au sein du secteur jeunesse de l'Antwerp. Des investissements importants ont été réalisés pour assurer un encadrement de qualité et faciliter la montée des jeunes vers l’équipe première. Et les fruits de ce travail se font déjà sentir.

Il y a eu, bien sûr, les percées d’Arthur Vermeeren et de Zeno Van Den Bosch, mais depuis que les flux financiers se sont taris, l’Antwerp s’appuie plus que jamais sur sa jeunesse. Certes, cela entraîne quelques difficultés sportives, mais à long terme, le bénéfice devrait être considérable.

Aujourd’hui, Gerard Vandeplas (19 ans), Xander Dierckx (16 ans) et Andreas Verstraeten (20 ans) sont titulaires réguliers. La réserve est également largement composée de jeunes formés au club. Tous ne deviendront pas des stars à l’Antwerp, mais il est certain qu’ils trouveront leur place dans un club professionnel.





La formation est devenue l'essence du club

Cette politique jeunesse devient la véritable colonne vertébrale du club. La valeur marchande des trois joueurs cités augmente à chaque match disputé. À côté du développement commercial du stade (la nouvelle Tribune 2, notamment) cette stratégie ne doit pas être sous-estimée.

Marc Overmars, en coulisses, se frotte déjà les mains à l’idée des futures offres pour ces talents formés sur place. Le négociateur aguerri sait qu’il pourra obtenir une belle somme pour des joueurs comme Dierckx, qu’il souhaite tout de même conserver un peu plus longtemps.

Sportivement, cette stratégie comporte encore des hauts et des bas. Mais l’indépendance financière vis-à-vis de Paul Gheysens est primordiale : mieux vaut miser sur la jeunesse que de risquer de tout perdre.