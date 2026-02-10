 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

Plus de peur que de mal pour Simon Paulet : sorti sur civière vendredi, le joueur du RFC Liège souffre d'une entorse au genou, mais ne sera absent que trois semaines.

Titulaire pour affronter le Lierse vendredi dernier en Challenger Pro League, Simon Paulet a été contraint de quitter ses partenaires sur civière à la 88ᵉ minute.

L'inquiétude était de mise pour le milieu de terrain de formation, qui est monté en puissance au poste d'ailier ces dernières semaines, profitant de quelques absences.

Arrivé de l'Olympic Charleroi cet été, le joueur de 25 ans a réalisé divers examens médicaux en ce début de semaine et est désormais fixé sur la durée de son indisponibilité.

Plus de peur que de mal pour Simon Paulet et le RFC Liège

Paulet souffre d'une entorse du genou, mais ne sera absent que trois semaines, a écrit le RFC Liège dans un petit communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Il manquera donc une partie de la fin de phase classique, mais sera de retour pour le tour final que s'apprête à disputer le RFC Liège, actuellement quatrième du championnat.



