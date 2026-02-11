"Mentalement, ça devient pénible" : Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère

Le retour de Paul Pogba sur les terrains ne se passe pas comme prévu. Le frère du joueur, Mathias Pogba, s'est exprimé au sujet du champion du monde 2018 au micro de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme.

Longuement absent suite à une suspension pour une histoire de dopage, Paul Pogba a signé l'été dernier un contrat avec l'AS Monaco avec pour objectif de revenir au meilleur niveau possible. Mais malheureusement pour lui, rien ne se passe comme prévu.

Cette saison, le Français n'a pris part qu'à trois matchs de Ligue 1 pour un total de 30 minutes jouées. Un bilan très maigre pour celui qui rêvait de se montrer à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Sébastien Pocognoli a encore très peu pu compter sur lui. Son frère Mathias Pogba s'attendait évidemment à mieux : "C’est de la frustration, pas que pour lui, mais pour tout le monde dans la famille. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100% tout de suite. On attendait mieux de son retour. La réalité l’a eu. Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive."

Une épreuve mentale difficile

Paul Pogba ne s'arrête pas de travailler : "On est patient et endurant. Il va avoir cette patience pour revenir à son meilleur niveau. Il est en train de travailler. C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attentes. Tu es enthousiaste et tu reçois encore un couteau dans le dos. C’est rebondir encore, et encore. C’est un tout.



Il y a l’envie de retrouver les terrains, mais le corps dit de ne pas aller trop vite. Il y a des pourcentages partout, physique, cardio, mental… Il faudra être patient. On a toujours été au jour le jour", a-t-il conclu.