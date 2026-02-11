Une Coupe ensemble, une demi-finale face à face 17 ans plus tard : le destin lie David Hubert et Hans Cornelis

Retour en 2009. Hans Cornelis remportait sa troisième Coupe de Belgique, sa première sous les couleurs du Racing Genk, aux côtés de... David Hubert, son adversaire de ce soir, mais aussi de Kevin De Bruyne.

Qui succédera au Club de Bruges, vainqueur du Sporting d'Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique la saison dernière ? La première demi-finale retour aura lieu ce mercredi soir, entre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting Charleroi.

Un moment spécial pour deux hommes en particulier : David Hubert et Hans Cornelis, tous deux coéquipiers lorsqu'ils avaient remporté la finale de la précédemment nommée Cofidis Cup en 2009, au détriment de Malines.

Le jeune David Hubert aligné, l'expérimenté Hans Cornelis sur le banc

Hubert, qui n'avait que 21 ans et qui portait le statut de jeune espoir du club, avait commencé la rencontre dans un rôle de titulaire au milieu de terrain, à l'inverse de son homologue de ce soir, qui avait dû se contenter d'une entrée à l'heure de jeu sur son couloir droit défensif, malgré son statut de joueur confirmé, déjà deux fois vainqueur du championnat et deux fois vainqueur de la Coupe de Belgique avec le Club de Bruges.

Sur la feuille de match, ce soir-là, on retrouvait des noms tels que Hubert, Cornelis, mais aussi Elyaniv Barda, Daniel Pudil, Marvin Ogunjimi, Kevin De Bruyne et Jelle Vossen pour Genk, tandis que Malines avait notamment inscrit les noms d'Olivier Renard, Wouter Vrancken, Julien Gorius, Joachim Mununga ou encore Björn Vleminckx.

Largement éliminé de la course au titre remportée par le Standard cette année-là, le Racing Genk avait sauvé sa saison en soulevant sa troisième Coupe de Belgique, grâce à un doublé de Marvin Ogunjimi, tandis que le tout jeune De Bruyne (17 ans) avait suivi la rencontre depuis le banc. Averti, David Hubert avait joué toute la rencontre, tandis que Hans Cornelis était donc entré en jeu pour la dernière demi-heure.

Lire aussi… "Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

Quel camp choisira le destin ?

Capitaine habituel, Hans Cornelis avait cependant pu brandir le trophée en premier, en le portant conjointement avec João Carlos, le capitaine ce soir-là, qui ne voulait pas se réserver cet honneur seul. Cornelis remportait là le dernier trophée de sa carrière de joueur, avant de prendre la route du Cercle de Bruges quelques mois plus tard.

Le T1 du Sporting Charleroi pourrait donc éliminer son ancien coéquipier, avec qui il a partagé le terrain à 23 reprises en match officiel (pour la dernière fois lors de la Supercoupe de Belgique fin juillet 2009, remportée par le Standard au détriment de Genk), pour se rapprocher à une marche de son premier trophée en tant qu'entraîneur. Le destin aurait alors envoyé un joli signe.

