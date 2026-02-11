Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

L'Antwerp a annoncé que le Bosuilstadion est sold out pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique entre le Great Old et Anderlecht, qui aura lieu ce jeudi.

"Nous recevons demain le RSC Anderlecht en demi-finale de la #CrokyCup dans un stade Bosuil plein à craquer !", a écrit l'Antwerp sur ses réseaux sociaux. Le stade accueillera 21 000 spectateurs dans une ambiance qui promet.

Anderlecht est prévenu, l'ambiance au Bosuilstadion sera certainement électrique. De quoi pousser les hommes de Joseph Oosting vers la victoire ? Réponse ce jeudi soir dès 20h30.

L'Antwerp part avec un avantage

Au match aller, les Anversois se sont imposés sur le score de 0-1. Ils abordent donc ce match retour avec un avantage d'un but. La rencontre aller s'est déroulée au Lotto Park jeudi dernier.

Entre-temps, l'Antwerp s'est incliné 2-0 en championnat le week-end dernier face à Malines. Du côté d'Anderlecht, la mini période de crise s'est poursuivie avec une défaite 2-0 contre le KRC Genk.

Du côté des Mauves, c'est Jérémy Taravel qui sera à la tête de l'équipe pour cette rencontre. Le Français a été nommé entraîneur intérimaire après le départ d'Edward Still, qui était également intérimaire suite au licenciement de Besnik Hasi, vers Watford.