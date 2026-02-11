"Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

La double confrontation en demi-finale de la Coupe de Belgique entre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise est évidemment particulière pour Adem Zorgane, ancien Carolo. Le joueur s'est confié au micro de DAZN à propos de son ex-club.

L'été dernier, Adem Zorgane rejoignait l'Union Saint-Gilloise pour un peu plus de 4 millions d'euros en provenance du Sporting de Charleroi. Après quatre années passées en terre carolo, le milieu relayeur mettait un terme à un chapitre de sa carrière.

Il est content d'affronter son ancienne équipe : "J’étais vraiment content de tomber contre eux. J’aurais aimé que ça se passe autrement, qu’on se voie en finale. J’aurais aimé qu’ils passent pour la finale, parce que c’est mon ancien club."

Charleroi toujours dans le cœur d'Adem Zorgane

"Charleroi reste toujours dans mon cœur. Quand ils ne jouent pas contre nous. je reste toujours supporter. J’ai plein d’amis là-bas, je connais tout le monde", a-t-il souligné.

Au match aller, les Zèbres ont partagé (0-0) face à l'Union Saint-Gilloise dans une ambiance chaude au Mambourg : "Ça m’a fait plaisir de rejouer dans ce stade, contre eux. Mais voilà, j’espère que le match retour sera un bon match."

Ce mercredi, l'Union Saint-Gilloise et le Sporting de Charleroi s'affronteront au stade Joseph Marien pour le match retour de cette demi-finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre extrêmement importante pour les deux équipes qui rêvent d'une finale.