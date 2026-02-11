Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia

Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia
Photo: © photonews
Mandela Keita est en train de réaliser une saison pleine à Parme. Ses performances ne passent pas inaperçues et attirent les convoitises de plusieurs clubs européens.

Selon Guglielmo Trupo, journaliste sportif italien, le joueur serait suivi par "la moitié de la Premier League", dont Tottenham et Aston Villa. Le Napoli surveillerait également attentivement ses prestations.

Mandela Keita est actuellement sous contrat avec Parme jusqu'en juin 2029. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros selon Transfermarkt.

Cette saison, il a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues. Solide match après match, le milieu défensif belge s'est installé comme un véritable pilier de Parme. Il n'a manqué qu'un seul match cette saison en raison d'une contusion au genou. Cela remonte au 29 octobre dernier. 

Rudi Garcia surveille Mandela Keita

À noter que Rudi Garcia ne serait pas insensible à ses performances. Le sélectionneur de la Belgique suivrait également de très près son évolution à quelques mois du Mondial 2026. 


Mandela Keita a déjà été sélectionné avec la Belgique. En octobre 2023, il avait été repris par Domenico Tedesco pour des matchs de qualifications pour l'Euro 2024. Il avait fait ses grands débuts en entrant en jeu en fin de match lors d'un succès 2-3 contre l'Autriche.

