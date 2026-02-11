"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

Geert Emmerechts, ancien adjoint à Anderlecht et actuellement actif dans la formation des jeunes à l'Antwerp, est revenu sur une altercation avec Anthony Vanden Borre en 2015.

À l’époque, Geert Emmerechts faisait partie du staff de Besnik Hasi, lorsque Vanden Borre s’est énervé lors d’un débriefing après une défaite 3-1 contre Ostende. "Dans les médias, je lis souvent que je me suis retrouvé nez à nez avec Vanden Borre, mais ce n’est pas vrai", explique Emmerechts dans la Gazet van Antwerpen.

Selon lui, la tension est montée lorsque Besnik Hasi a montré les images du match et demandé l’avis des joueurs. Vanden Borre aurait alors lancé : "Le staff ferait mieux de se regarder lui-même."

Emmerechts dit s’être senti obligé de défendre son entraîneur : "J’ai pris la défense de Besnik. Je dis toujours ce que je pense. Anthony était un footballeur complet sur le plan technique et physique, mais il ne faisait pas toujours ce qu’il devait faire."

Selon Geert Emmerechts, Anthony Vanden Borre est allé trop loin à ce moment-là : "Il s’est levé et a brandi une chaise. Inacceptable. Mais il n’y a pas eu d’altercation physique et nous ne nous sommes pas retrouvés nez à nez."

Geert Emmerechts n’a pas de remords

Après l’incident, les deux hommes ont été convoqués par le coach de l’époque, Herman Van Holsbeeck. Finalement, seul Vanden Borre a été sanctionné et renvoyé en équipe B. Emmerechts, lui, n’a écopé d’aucune sanction et affirme ne nourrir aucune rancune. “Si j’avais dépassé les bornes, j’aurais moi aussi été sanctionné, non ?”





"Je n’ai plus jamais revu Anthony depuis, mais je ne suis pas fâché contre lui. Si je le croisais, je lui serrerais simplement la main", a-t-il conclu.