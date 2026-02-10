Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1
L'AS Monaco aurait déjà dû s'acquitter de 425.000 € d'amende pour Sébastien Pocognoli, qui ne possède pas encore tous ses diplômes d'entraîneur. Une situation qui n'arrange personne, l'ancien T1 de l'Union peinant à sortir les Monégasques de la crise.

Après avoir quitté, contre toute attente, l’Union Saint-Gilloise en octobre, Sébastien Pocognoli se retrouve dans une situation délicate à l’AS Monaco, où il n’a remporté que 8 de ses 23 matchs à la tête du club, pour 6 partages et 9 défaites.

Dixièmes de Ligue 1, éliminés de la Coupe de France, mais qualifiés de justesse pour les barrages de la Ligue des Champions (où ils affronteront le Paris Saint-Germain), les Monégasques sont continuellement sifflés par leurs supporters, qui réclament du changement.

La direction de l’ASM se retrouve néanmoins pieds et mains liés, l’UEFA surveillant attentivement sa situation financière, loin d’être florissante. Monaco n’a d’ailleurs recruté qu’un seul joueur au mois de janvier : Wout Faes.

Monaco a déjà payé 425.000€ d'amende pour Sébastien Pocognoli

La situation contractuelle de Sébastien Pocognoli complique encore davantage les finances du club. Selon nos confrères de L’Équipe, Monaco doit payer une amende à chaque match de Ligue 1, puisque Pocognoli, qui termine actuellement sa formation, ne possède pas encore les diplômes requis pour entraîner légalement en tant que T1.

L’AS Monaco doit donc s’acquitter d’une amende de 25.000 € par rencontre, ce qui représente déjà près de 425.000 € depuis l’arrivée de Pocognoli sur le banc. Ce montant pourrait atteindre 750.000 € en fin de saison. Le club aurait tenté de contourner le problème en nommant l’adjoint Damien Perrinelle entraîneur principal, tout en laissant Pocognoli officier officieusement à ce poste, sans succès.

Lire aussi… Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Selon L’Équipe, cette amende était prévue et incluse dans le contrat de Pocognoli, qui reste toutefois mieux rémunéré qu’à l’Union. Mais cette situation financière ne facilite pas la tâche du club, et les résultats sportifs actuels ne plaident pas en sa faveur. Pocognoli a donc besoin de résultats à Monaco, et très vite.

Monaco
Sébastien Pocognoli

