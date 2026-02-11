Toby Alderweireld est catégorique : "C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu"

Au cours de sa carrière, Toby Alderweireld a travaillé avec des entraîneurs de renom comme José Mourinho, Diego Simeone ou encore Mauricio Pochettino. Pourtant, le défenseur place un nom au-dessus de tous les autres : Mark van Bommel.

En tant que capitaine de l’Antwerp, Toby Alderweireld a vécu l’une des plus belles saisons de l’histoire récente du club sous les ordres de Mark van Bommel. Le défenseur a inscrit le but du titre, offrant aux Anversois leur premier sacre depuis 66 ans.

Invité dans l’émission Rondo, l’ancien Diable Rouge est revenu sur sa relation particulière avec son ancien entraîneur. "On s’écrit encore régulièrement. Franchement, c’est le meilleur entraîneur que j’ai connu. Le feeling est passé tout de suite, dès la première seconde."

Le héros du titre garde un souvenir impérissable de cette soirée historique au Bosuil : "On a vécu quelque chose d’exceptionnel ensemble. La sensation après ce but, je ne l’ai plus jamais ressentie. C’était irréel, comme dans un film. Pouvoir inscrire ce but-là, c’était incroyable."

Mark van Bommel n'a évidemment pas oublié le scénario du titre

Mark van Bommel, de son côté, n’a rien oublié non plus de cette fin de saison : "C’était une décharge d’émotion totale, au point de ne plus savoir ce que l’on faisait. Une semaine plus tôt, on avait presque laissé filer le titre, tout le monde était abattu. Et finalement, on termine comme ça… c’est indescriptible."



Toby Alderweireld a insisté sur la dimension collective de cet exploit : "Ce titre, ce n’est pas qu’une performance individuelle, c’est l’histoire d’un club. Cela nous lie pour toujours. On a remporté le doublé et la Supercoupe. Ce sont des moments qui soudent un groupe et qu’on n’oublie jamais."