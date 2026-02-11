"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

Rien ne va plus à Anderlecht. L'ancien joueur des Mauves (1965-1972) Jan Mulder s'est exprimé sur la situation actuelle du club.

Wouter Vandenhaute parlait déjà d’un point bas en octobre 2022, tout en avertissant que la situation pouvait encore empirer. Depuis, un président, deux directeurs techniques et trois entraîneurs se sont succédé, sans véritable succès.

Le début de l’année 2026 est à nouveau dramatique : mauvais résultats et exode de joueurs marquent l’entame de saison. L’agitation à Anderlecht semble ne pas avoir de fin.

Jan Mulder veut avant tout voir de bons joueurs à Anderlecht

L’ancien joueur Jan Mulder (80 ans) suit également la situation avec le cœur lourd, même s’il ne souhaite désigner aucun coupable. "Je ne suis pas totalement au courant de tout, mais ce que je vois fait vraiment mal. Tous ces changements, encore et encore, cela devient compliqué", a déclaré le Néerlandais dans le Nieuwsblad.

Il s’inquiète surtout du niveau de jeu : "Il ne s’agit pas seulement de perdre du terrain face au Club de Bruges. Ce que je vois sur le terrain n’est tout simplement pas digne d’Anderlecht. Ils doivent mieux jouer au football."

Selon Mulder, la direction du club met l’accent au mauvais endroit : "Tout le monde parle du bon directeur technique ou du bon entraîneur. Non, Marc Coucke doit trouver les bons joueurs. C’est cela l’essentiel. C’est là que tout se joue."