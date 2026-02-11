"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany
Photo: © photonews

Le Bayern de Vincent Kompany affrontera le RB Leipzig ce mercredi soir en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. L'entraîneur des Taureaux Rouges, Ole Werner, pense que son équipe est capable de vaincre les Bavarois.

Il y a trois semaines, le Bayern s'est imposé 5-1 contre le RB Leipzig. "Nous avons pu tirer plusieurs éléments positifs de ce match", a souligné Ole Werner en conférence de presse. "Nous avons bien joué pendant plus de 80 minutes, mais le fait est que nous devons être capables de faire encore mieux.

D’abord, c’est une compétition différente, et ensuite, le dernier match nous a montré que nous pouvions trouver des solutions pour faire mal au Bayern. Je pense que nous serons capables de trouver les bonnes réponses."

Ole Werner sait que disputer une bataille purement offensive est peine perdue : "Nous avons aussi vu que nous ne l’emporterons pas si le match se transforme en un duel totalement ouvert et offensif. Nous devons rester fidèles à notre plan, car nous ne pourrons nous créer de bonnes situations offensives que si nous gardons notre structure et notre organisation. D’un autre côté, nous devons aussi bien défendre. Le Bayern est favori, mais cela nous convient et nous pensons que cela peut nous avantager."

Une défense du RB Leipzig qui se devra d'être solide

Le RB Leipzig se devra d'être solide défensivement pour créer la surprise : "Cela passera par une défense solide et agressive dans toutes les zones du terrain. Par moments, nous devrons aussi défendre bas, ce qui n’est pas toujours agréable. Nous devons jouer en équipe, réduire les espaces et travailler ensemble sans le ballon.

Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"
Nous voulons aussi imposer notre football et rester dangereux. Le récent match de championnat a montré que nous en sommes capables. Maintenant, dans une compétition à élimination directe, nous devrons nous assurer de concrétiser nos occasions. Nous avons des joueurs sur le terrain capables de faire mal au Bayern", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

