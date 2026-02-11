Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

Actuellement entraîneur intérimaire du Sporting d'Anderlecht suite au départ d'Edward Still vers Watford, Jérémy Taravel a confié en conférence de presse qu'il aurait pu suivre son désormais ex-collègue.

Suite au licenciement de Besnik Hasi, Edward Still a été nommé entraîneur intérimaire du Sporting d'Anderlecht. Ce dernier a cependant décidé de quitter la capitale bruxelloise pour devenir le nouveau T1 de Watford, c'est alors Jérémy Taravel qui a désormais pris les rênes de l'équipe en tant qu'intérimaire.

Ce dernier aurait pu suivre Edward Still en Angleterre. Il a cependant refusé la proposition : "Je n'ai jamais envisagé de partir. Le club m'a recruté l'an dernier et m'a fait confiance pour gérer les matchs à venir.

Ce n'est certainement pas le moment de quitter l'équipe dans ces circonstances. J'ai décliné la proposition d'Edward Still", a-t-il ajouté selon Sporza.

Jérémy Taravel se sent bien à Anderlecht

Jérémy Taravel est installé à Anderlecht, s'y épanouit et veut voir le club évoluer : "Je me sens bien ici. Je suis là pour que le club progresse ensemble."



Ce mercredi, Anderlecht se déplacera sur la pelouse de l'Antwerp pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Défaits 0-1 à l'aller, les Mauves devront renverser la situation s'ils veulent se qualifier pour la finale.