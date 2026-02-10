Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

Bonne nouvelle confirmée pour Maarten Vandevoordt, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030 au RB Leipzig : il sera titulaire lors du déplacement au Bayern Munich en Coupe d'Allemagne, ce mercredi soir.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Maarten Vandevoordt, qui n’avait pourtant pas connu le début de saison espéré au RB Leipzig. Le troisième gardien des Diables Rouges n’a jusqu’ici disputé que trois matchs de Coupe d’Allemagne, sans la moindre apparition en Bundesliga.

En manque de temps de jeu, il a toutefois prolongé son contrat cette semaine et est désormais lié au club de Bundesliga jusqu’en 2030. L’ancien portier de Genk pourrait devenir titulaire la saison prochaine, tandis que Peter Gulacsi, qui a lui aussi prolongé, resterait dans un rôle de doublure.

Ce mercredi, Leipzig disputera un quart de finale de DFB-Pokal, une compétition remportée en 2022 et 2023. Mais cette fois, la tâche s’annonce compliquée pour le club de Red Bull, qui se rend à l’Allianz Arena pour défier le Bayern Munich, qui n'a plus soulevé ce trophée depuis 2020 !

Maarten Vandevoordt titulaire pour le déplacement de Leipzig au Bayern

En conférence de presse, l’entraîneur Ole Werner a confirmé une bonne nouvelle pour Vandevoordt : il sera titulaire pour ce déplacement délicat, mais important dans la saison de Leipzig, actuellement quatrième et absent de toute compétition européenne après sa décevante septième place lors du dernier exercice.

"Maarten sera dans les buts demain. Globalement, nous sommes au top niveau au poste de gardien. Nous disposons d’un trio composé de deux gardiens qui sont, ou ont longtemps été, des gardiens de leur équipe nationale."



"Tous trois correspondent parfaitement à notre style de jeu et possèdent un profil bien défini. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur cette formation et cette qualité pour une durée encore plus longue grâce à la prolongation de leurs contrats." Nul doute que sa performance sera particulièrement scrutée par le staff, en vue de la saison prochaine.