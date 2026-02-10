Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht la saison dernière, Mohamed Kamara a signé son premier contrat professionnel. Non pas au sein du club bruxellois, mais bien à La Gantoise !

Dans les clubs, la lutte fait également rage dans les catégories d’âge pour s’attacher les meilleurs talents et leur offrir leur premier contrat professionnel.

Champion de Belgique avec les U15 d’Anderlecht la saison dernière, Mohamed Kamara est un attaquant grand et rapide, présent à Neerpede depuis plusieurs saisons, qui suscitait l’intérêt de plusieurs clubs.

Alors qu’il n’avait pas encore signé de contrat avec les Mauves, La Gantoise en a profité pour lui offrir son premier contrat professionnel, qu’il a paraphé ce mardi. Kamara quitte donc l’académie anderlechtoise pour rejoindre les jeunes Buffalos.

Champion avec les U15 d'Anderlecht, Mohamed Kamara signe à La Gantoise

"Le KAA Gent a intégré Mohamed Kamara (15 ans) à son équipe de jeunes. Mohamed a passé les dernières saisons au RSC Anderlecht, mais poursuit désormais sa formation au Buffalo Talent Center. Il a signé un contrat jusqu’en 2028."

"Mohamed est un jeune attaquant très talentueux. Grand et rapide, il évolue au poste d’avant-centre et a remporté le championnat belge la saison dernière avec les U15 d’Anderlecht. Le KAA Gent a hâte de le voir progresser", a déclaré le club gantois dans un communiqué.



