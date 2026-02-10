Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

Photo: © photonews
Le FC Barcelone est temporairement sans président officiel. Joan Laporta a démissionné de son poste afin de pouvoir se présenter aux prochaines élections, prévues le 15 mars.

Voilà douze ans, et deux mandats, que Joan Laporta est le président du FC Barcelone. Mais, conformément aux statuts du club, l’homme de 63 ans a démissionné de ses fonctions ce lundi.

Joan Laporta ne démissionne pas seul : plusieurs membres du conseil d’administration ont également quitté leurs fonctions cette semaine, dans le même but, celui de se présenter aux prochaines élections du club.

Il s’agit en réalité du processus électoral normal au FC Barcelone, tandis qu’un conseil d’administration intérimaire assurera le bon fonctionnement du club catalan pendant cette période.

Rafael Yuste assumera la présidence intérimaire et formera le conseil d’administration transitoire jusqu’à la fin officielle du mandat, avec notamment Josep Cubells et Alfons Castro.

Le 15 mars, les socios du FC Barcelone se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président et pourraient ainsi offrir un troisième mandat à Joan Laporta, qui reste le grand favori.

FC Barcelone

