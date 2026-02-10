Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

Déjà indispensable à Anderlecht à tout juste 17 ans, Nathan De Cat figure parmi les jeunes milieux les plus en vue au monde selon l'Observatoire du football CIES, une véritable éclaircie dans la grisaille anderlechtoise.

Il y a peu, nous vous parlions du temps de jeu déjà pharaonique de Nathan De Cat à Anderlecht, lui qui s’apprête à atteindre les 4.000 minutes disputées au terme de la saison… à seulement 17 ans.

Un temps de jeu synonyme de son importance dans l’entrejeu anderlechtois, et plus largement dans le fonctionnement collectif des Mauves. Une telle responsabilité pour un "gamin" de 17 ans est aussi symptomatique des maux du RSCA cette saison.

Depuis plusieurs années, Nathan De Cat est déjà suivi par la quasi-totalité des recruteurs des grands clubs européens, à qui beaucoup promettent un avenir brillant et une prochaine étape dans l’un des cinq grands championnats.

Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

C’est également ce que confirment les statistiques du CIES, l’Observatoire du football, qui place Nathan De Cat à la quatrième place des meilleurs milieux de terrain U19 parmi les 50 principaux championnats mondiaux sur les six derniers mois.

Une éclaircie dans la grisaille à Anderlecht, qui vient de se séparer de son directeur sportif et de son entraîneur intérimaire, en pleine phase de restructuration globale, et qui jouera une grande partie de sa saison ce jeudi à l’Antwerp, en demi-finale de la Coupe de Belgique.



