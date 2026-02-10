Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

Le Bayern Munich, qui n'a plus remporté la Coupe d'Allemagne depuis 2020, défiera le RB Leipzig, vainqueur de l'épreuve en 2022 et 2023, en quarts de finale ce mercredi à l'Allianz Arena. Une rencontre très importante aux yeux de Vincent Kompany.

Après deux coups d’arrêt en championnat contre Augsbourg (défaite 1-2) et Hambourg (1-1), le Bayern Munich a retrouvé son rythme en Bundesliga en s’imposant largement face au troisième, Hoffenheim, ce week-end (5-1).

Désormais, cap sur la Coupe d’Allemagne pour les Bavarois, une compétition très importante aux yeux de Vincent Kompany. Le Rekordmeister n’a plus remporté la DFB-Pokal depuis 2020, tandis que son adversaire en quarts de finale, le RB Leipzig, l’a remportée à deux reprises depuis lors (2022 et 2023).

Vincent Kompany met constamment ses joueurs en garde

En conférence de presse ce mardi, Vincent Kompany a présenté cette rencontre en mettant en garde ses joueurs contre les pièges que pourrait représenter ce match, que le Bayern disputera à domicile, ce mercredi soir.

"Nous devons être prêts à tout. En Coupe, on ne gagne pas chaque match 4-0 ou 5-0. Il se passe toujours quelque chose. Aujourd’hui, ce qui compte, c’est le ressenti. Dès jeudi, ce sera à nouveau la Bundesliga l’élément le plus important, et à un moment viendra la Ligue des Champions. Mon rôle n’est pas d’établir une hiérarchie. Nous voulons montrer ce qu’est le Bayern Munich. Nous sommes maintenant là où nous voulons être et nous voulons ressentir la même chose mercredi."

"Les deux équipes se connaissent très bien. Elles ont des ailiers et un trio offensif qui marque beaucoup de buts et fait preuve d’une grande créativité. Leipzig est une équipe très forte offensivement, mais nous avons toujours montré ce dont nous étions capables contre eux. Le match se joue à domicile, c’est un rendez-vous incontournable pour nous. Nous voulons montrer tout ce que nous savons faire."

Une rencontre qui pourrait être perturbée par la grève générale des transports en Allemagne, qui dure depuis plusieurs jours. "Nous arriverons certainement un peu plus tôt au stade. L’essentiel est que tout le monde soit en bonne santé et arrive bien au match. J’espère ensuite que la performance sera au rendez-vous pour nos supporters, qui font l’effort de venir au stade", a conclu Vincent Kompany.