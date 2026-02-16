"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG
Photo: © photonews

Sébastien Pocognoli s'est exprimé ce lundi en conférence de presse avant le match aller du barrage de Ligue des champions face au PSG. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise a évoqué plusieurs sujets, dont notamment les absences, le défi de taille ou encore l'importance du match aller.

L'entraîneur belge fait face à de nombreuses incertitudes et confirme une absence : "Maghnes (Akliouche) est incertain, il a été touché au bassin et a effectué un complément d’examen hier. Il doit encore se tester aujourd’hui et demain matin car nous aurons encore un entraînement. C’est la même chose pour Lamine (Camara) qui a reçu un coup au niveau de sa cheville, et Ansu (Fati), qui a, lui aussi, reçu un coup au quadriceps. Il avait encore mal hier. Quant à Christian (Mawissa), il ne sera pas encore apte." 

Le plus grand défi de Sébastien Pocognoli

Cette double confrontation est-ce son plus grand défi à la tête de l'AS Monaco ? "Non, je ne pense pas. Pour moi, mon plus grand défi est de réussir cette saison. Le match de demain fait partie de cet objectif, il n’y a pas plus de pression ou d’attente par rapport à cette rencontre, même si l’on affronte le PSG en Ligue des champions. Ce sont les tenants du titre, ils ont envie de confirmer cette année et de conserver le trophée. La réalité est qu’on a un rôle d’outsider, il faut le prendre tel quel et faire le maximum pour se donner les ambitions d’entrevoir une qualification." 

Sébastien Pocognoli a évoqué l'importance de la manche aller : "Dans l’histoire de la Ligue des champions, beaucoup d’équipes ont fait un grand pas lors du premier match, mais ne sont pas parvenues à confirmer au retour. C’est important de commencer à domicile devant nos supporters pour une belle soirée européenne, mais une très bonne performance ou un résultat en notre défaveur n’hypothéquerait pas le match retour selon moi.

Forcément, on peut se mettre dans de meilleures dispositions, mais il y aura une deuxième rencontre à jouer. À nous de faire en sorte de nous donner le plus de chances avant le retour au Parc."

L'état d'esprit en perte de balle

Selon lui, l'état d'esprit en perte de balle a changé récemment : "À Madrid, on a voulu jouer, mais je pense qu’on le fait à chaque match, peu importe le système. La grande différence depuis cette rencontre au Real est l’état d’esprit et la réaction quand on perd le ballon. C’est l’état d’esprit qui fait que le système est bon ou pas. On verra demain quant à celui qu’on adoptera.

Dès mon arrivée, j’ai dit qu’on pouvait alterner plusieurs systèmes, encore plus lorsque tout mon groupe est au complet. Rien n’est encore décidé, il faut voir les joueurs que j’aurai à disposition pour prendre la meilleure décision."

Suis Monaco - PSG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (17/02).

