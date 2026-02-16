C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

Arrivé cet hiver à Brentford, Kaye Furo est titulaire pour la première fois contre Macclesfield FC au 4e tour de la Coupe d'Angleterre ce lundi.

Kaye Furo n’avait pas encore effectué la moindre apparition avec Brentford depuis sa signature dans le club anglais. Il profite d’un match de Coupe d’Angleterre face à une équipe de sixième division pour effectuer ses débuts.

Le club qu’affronte Brentford a éliminé ni plus ni moins que Crystal Palace au tour précédent. Même si la différence de division entre les deux équipes est importante, il faudra faire attention à ne pas tomber dans le piège de Macclesfield du côté de Brentford.

4e apparition sur la feuille de match pour Kaye Furo

Kaye Furo avait déjà été sur le banc contre Chelsea le 17 janvier dernier en Premier League avant de ne plus figurer dans l’effectif lors des deux matchs suivants de championnat. Le 7 février, il a fait son retour sur la feuille contre Newcastle, mais est une fois de plus resté sur le banc.

Le week-end dernier également, il est resté sur le banc contre Arsenal. C’est donc lors de sa quatrième apparition dans le groupe qu’il a été titularisé pour la première fois.

Au moment où ces lignes sont écrites, le coup d’envoi vient d’être donné. Cette rencontre est à suivre gratuitement sur l’application DAZN si vous souhaitez la regarder.



