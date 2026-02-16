"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

Au micro de DAZN, Jonathan Lardot est revenu sur les phases qui ont fait débat lors du partage entre le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise (1-1) samedi.

En ce qui concerne le premier but de Mohammed Fuseini, annulé en raison d'une faute offensive de Promise David sur Ibe Hautekiet, il est satisfait de la décision prise d’annuler ce but : "La décision prise sur le terrain me convient très bien. On voit qu’avec sa jambe, David crochète son adversaire qui tombe, ce qui a un impact sur la suite."

"Par contre, je n’attends pas une intervention du VAR sur cela. J’aurais préféré que la décision de terrain soit validée directement", a-t-il tout de même tenu à préciser.

Le tacle de Christian Burgess

Le patron de l'arbitrage est aussi revenu sur le carton jaune attribué à Christian Burgess suite à son tacle sur Dennis Ayensa. Malgré la position de hors-jeu qui a annulé le penalty, le défenseur a été averti. "C’est une très bonne décision. La nature de la faute de Burgess mérite un jaune", a souligné Jonathan Lardot.

"Même si certains ont parlé de carton rouge, il n’y a pas de critère pour en donner un, mais il mérite d’être sanctionné. Ce n’est pas parce qu’il y avait bien un hors-jeu qu’on ne doit pas donner un carton jaune pour cette intervention.



Si c’était un tirage de maillot, on annule la carte. Mais pour un tacle non maîtrisé, on maintient le carton", a-t-il conclu. Il est donc globalement satisfait de l’arbitrage dans cette rencontre entre le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise.