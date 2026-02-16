"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Au micro de DAZN, Jonathan Lardot est revenu sur les phases qui ont fait débat lors du partage entre le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise (1-1) samedi.

En ce qui concerne le premier but de Mohammed Fuseini, annulé en raison d'une faute offensive de Promise David sur Ibe Hautekiet, il est satisfait de la décision prise d’annuler ce but : "La décision prise sur le terrain me convient très bien. On voit qu’avec sa jambe, David crochète son adversaire qui tombe, ce qui a un impact sur la suite."

"Par contre, je n’attends pas une intervention du VAR sur cela. J’aurais préféré que la décision de terrain soit validée directement", a-t-il tout de même tenu à préciser. 

Le tacle de Christian Burgess  

Le patron de l'arbitrage est aussi revenu sur le carton jaune attribué à Christian Burgess suite à son tacle sur Dennis Ayensa. Malgré la position de hors-jeu qui a annulé le penalty, le défenseur a été averti. "C’est une très bonne décision. La nature de la faute de Burgess mérite un jaune", a souligné Jonathan Lardot.

"Même si certains ont parlé de carton rouge, il n’y a pas de critère pour en donner un, mais il mérite d’être sanctionné. Ce n’est pas parce qu’il y avait bien un hors-jeu qu’on ne doit pas donner un carton jaune pour cette intervention.


Si c’était un tirage de maillot, on annule la carte. Mais pour un tacle non maîtrisé, on maintient le carton", a-t-il conclu. Il est donc globalement satisfait de l’arbitrage dans cette rencontre entre le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jonathan Lardot

Plus de news

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
3
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

17:00
Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

16:30
Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg Réaction

Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

16:00
Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

Luis Vazquez revit : l'Argentin récompensé à Getafe

15:30
Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

Le constat de Kevin Mac Allister après le partage face au Standard : "On doit changer notre mentalité"

15:00
Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

14:40
"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

"Je pense que le plus important, ça reste ça" : Kevin Mac Allister lucide après le partage de l'Union SG

14:20
"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

"On n'a pas montré notre vrai visage" : Reno Wilmots déçu après la défaite face à un Jong Genk bien renforcé

14:00
Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

13:30
Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

13:00
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

12:20
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

12:00
Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

11:40
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

11:20
1
🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

11:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
2
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved