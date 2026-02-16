Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé
Photo: © photonews

Le RB Leipzig a donné des nouvelles de Péter Gulácsi, sorti sur blessure contre Wolfsburg dimanche. Le gardien est touché au genou et manquera plusieurs semaines de compétition. Le Belge Maarten Vandevoordt est prêt à le remplacer.

Le club allemand recevait Wolfsburg dimanche pour le compte de la 22e journée de Pro League. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Dans cette rencontre, Péter Gulácsi a été contraint de céder sa place sur blessure à la 29e minute de jeu.

C'est le Belge Maarten Vandevoordt qui l'a remplacé. Le natif de Saint-Trond faisait sa première apparition de la saison en Bundesliga. Il n'avait pour le moment obtenu du temps de jeu qu’en Coupe d'Allemagne : quatre matchs en tant que titulaire. Le RB Leipzig est cependant désormais éliminé suite à une défaite en quarts de finale contre le Bayern (2-0).

Mais en raison de la blessure de Péter Gulácsi, Maarten Vandevoordt va encore obtenir du temps de jeu. Le Hongrois est touché au ligament interne du genou gauche. Il sera absent jusqu'à la fin du mois de mars. 

"C’est ce qu’a révélé une IRM réalisée lundi. La blessure sera traitée de manière conservatrice (sans opération)", précise le RB Leipzig dans un communiqué

Les mots du directeur sportif


Le directeur sportif, Marcel Schäfer, s'est exprimé sur la blessure du gardien numéro 1 : "Le diagnostic est amer, mais nous connaissons Pete comme un professionnel absolu doté d’une grande mentalité. Il fera tout pour revenir rapidement et encore plus fort. Nous le soutenons dans son processus de guérison avec tous les moyens dont nous disposons et lui souhaitons un rétablissement rapide."

