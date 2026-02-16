Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Charli Spoden, qui a récemment fait ses grands débuts avec l'équipe première du Standard face au Club de Bruges, s'apprêterait à signer un nouveau contrat en bord de Meuse.

Selon les informations de Sudinfo, il devrait signer un contrat de trois ans et demi au Standard. Une véritable récompense pour le joueur, qui n'est âgé que de 17 ans et qui fêtera ses 18 ans en avril prochain.

Pour le moment, il ne compte qu'une seule apparition avec l'équipe première. Cela remonte au 8 février dernier, où il était entré en jeu à 23 minutes de la fin du temps réglementaire contre le Club de Bruges.

Cette saison, il a surtout évolué avec le SL16 et les U18. Avec l'équipe évoluant en D1 ACFF, il a pris part à dix matchs toutes compétitions confondues, tandis qu'avec les U18, il en a disputé six.

Charli Spoden est l'un des plus grands talents du Standard de Liège et le club semble vouloir lui faire confiance en misant sur lui. Le natif de Malmedy est au club depuis juillet 2024. Il était arrivé en provenance de La Gantoise. En 2022, il quittait la KAS Eupen pour rejoindre les Buffalos.

Vincent Euvrard sur Charli Spoden



"C’est un très bon joueur, qui est intelligent. Il fait beaucoup de courses, il est toujours disponible pour jouer le ballon et il est à l’aise balle au pied. Il n’est cependant pas encore mature physiquement, il est encore très fin et doit gagner en masse musculaire, ce qui est évidemment normal à 17 ans", avait expliqué Vincent Euvrard à propos du jeune joueur en décembre dernier.