Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Anderlecht a été tenu en échec 0-0 par la RAAL et peine toujours à trouver de la stabilité sportive. Mais si le doute persiste sur le terrain, les choses semblent enfin bouger en coulisses concernant le poste d'entraîneur.

Anderlecht a bien entamé sa rencontre face à la RAAL La Louvière, avec une vingtaine de minutes convaincantes, avant de retomber dans ses travers. Par la suite, les Mauves ont éprouvé de grandes difficultés à déstabiliser le bloc louviérois et n’ont jamais réussi à trouver la faille. La rencontre s’est conclue sur un partage vierge (0-0).

La situation sportive du club reste préoccupante. Toujours à la recherche d’un entraîneur principal, Anderlecht doit rapidement clarifier son projet. L’urgence est d’autant plus grande que le club bruxellois est également sans directeur sportif depuis le départ d’Olivier Renard.

Un accord personnel avec Alfred Schreuder en bonne voie

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Alfred Schreuder circule avec insistance du côté du Lotto Park. Selon le Nieuwsblad, l’actuel quatrième de Jupiler Pro League se rapprocherait d’un accord personnel avec l’ancien entraîneur du Club de Bruges. Un contrat à durée indéterminée lui serait proposé.

Séduit par le projet anderlechtois, Schreuder se montrerait enthousiaste à l’idée de relever le défi et serait prêt à faire un effort financier. Il est toutefois toujours sous contrat avec Al-Diraiyah FC, en Arabie saoudite.

Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le club saoudien. Une étape loin d’être acquise, puisque celui-ci ne semble pas disposé à laisser partir son entraîneur, encore lié jusqu’à la fin de la saison.